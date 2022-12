Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 30 dicembre

Dal 23 al 29 dicembre sono stati registrati 122.110 nuovi casi di Covid e 706 morti: la settimana precedente erano stati rilevati 137.599 contagi e 798 decessi. Le vittime diminuiscono dell’11,5% e scendono anche i casi di positività (-11,3%), anche se il calo sembra rallentare. Sono stati effettuati 807.118 tamponi, in calo del 20,8% rispetto alla settimana precedente (1.019.362). Il tasso di positività cresce dell'1,6%, salendo al 15,1%. Stabili le terapie intensive, in calo i ricoveri ordinari ascolta articolo Condividi

Si conferma in calo (-11,3%) la curva epidemica in Italia, anche se la discesa sembra rallentare rispetto alla settimana precedente (era -21,2%). In calo anche il numero dei decessi (11,5%), che nella settimana precedente era in salita (+11%). Nella settimana 23-29 dicembre, si legge nel bollettino settimanale del ministero della Salute, si registrano 122.110 nuovi casi positivi, che nella settimana precedente (16-22 dicembre) ammontavano a 137.599. I decessi sono 706, rispetto ai 798 di sette giorni fa. I tamponi eseguiti sono stati 807.118 (1.019.362 tamponi la settimana precedente, dunque -20,8%), con il tasso di positività che cresce dell'1,6% salendo al 15,1% dal 13,5% della settimana scorsa (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Stabili le terapie intensive, in calo i ricoveri ordinari vedi anche Covid, Iss: in calo incidenza e Rt, intensive stabili Per quanto riguarda gli ospedali, è stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 314, mentre sette giorni fa erano 312. Sono in calo i ricoveri ordinari: 8.288 in tutto, contro gli 8.753 della settimana scorsa. In riduzione anche il numero delle persone attualmente positive: 417.661 (da 436.465). I casi totali in Italia da inizio epidemia salgono a 25.143.705, le vittime sono 184.642.

Le note del bollettino vedi anche Covid, Schillaci: in Cina tempesta perfetta, serve piano europeo Nelle note dell'ultimo bollettino disponibile, quello del 30 dicembre, si legge che: "La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi e comunicato oggi dalla Asl di Teramo"; la Regione Basilicata spiega che "il dato relativo al numero dei 'Casi in isolamento domiciliare' ed ai 'Guariti' è in corso di revisione"; la Regione Campania dice che "a seguito delle verifiche odierne, si evince che sei decessi registrati oggi, risalgono al periodo compreso tra il 13/12/2022 e il 26/12/2022"; la Regione Emilia-Romagna comunica che "sono stati eliminati 1 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia precisa che "a seguito del mancato aggiornamento dei sistemi informativi regionali di ieri 28.12.2022, i dati riportati si riferiscono alle ultime 48h. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione del caso. Dei 16 decessi oggi riportati, 2 sono avvenuti nelle settimane e nei mesi precedenti"; la P.A. di Bolzano comunica che "dei 108 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare"; la Regione Umbria spiega che "2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 121 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 50 in discipline post-acuto, riabilitative ( cod. 60, 28, 56, 75)".

Le vittime vedi anche Covid-19, cosa sappiamo sulla nuova sotto variante Gryphon Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime alla data del 29 dicembre se ne registrano: 44.688 in Lombardia 16.307 in Veneto 11.538 in Campania 12.537 nel Lazio 18.934 in Emilia-Romagna 12.442 in Sicilia 13.783 in Piemonte 9.419 in Puglia 11.352 in Toscana 4.282 nelle Marche 5.767 in Liguria 3.828 in Abruzzo 3.205 in Calabria 5.844 in Friuli-Venezia Giulia 2.866 in Sardegna 2.339 in Umbria 1.599 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.632 nella Provincia autonoma di Trento 1.011 in Basilicata 705 in Molise 564 in Valle d'Aosta