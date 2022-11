Cina: censura notizie su proteste contro politica Covid

La censura in Cina sta lavorando intensamente per insabbiare i resoconti delle proteste scoppiate nel fine settimana nelle città di tutto il Paese contro la politica tolleranza zero nei confronti del Covid. Centinaia di cittadini sono scesi in piazza in tutto il Paese in un'ondata di proteste che non si vedeva dai tempi delle mobilitazioni pro-democrazia del 1989. Le proteste hanno interessato anche Wuhan, la città dove è stato rilevato per la prima volta un caso di contagio da Covid-19, e sono state segnalate manifestazioni a Guangzhou, Chengdu e Hong Kong. I funzionari statali sembra che abbiano ripulito i social media cinesi da qualsiasi notizia sulle manifestazioni, e le ricerche di "Liangma River" e "Urumqi Street", luoghi delle proteste a Pechino e Shanghai, sono state cancellate da qualsiasi riferimento alle proteste sulla piattaforma Weibo, una sorta di Twitter cinese. Video come quelli di studenti universitari che cantano in segno di protesta e di manifestazioni in altre città sono scomparsi dalla piattaforma WeChat e sono stati sostituiti da avvisi che segnalano la "violazione" delle regole o la presenza di "contenuti sensibili". Anche la ricerca su Weibo di "#A4", un riferimento al foglio di carta bianco sollevato come protesta simbolica contro la censura, sembrava essere stata manipolata per mostrare una serie di messaggi dei giorni precedenti.