STATO DI AGITAZIONE - Sindacati medici, veterinari e dirigenti sanitari sono sul piede di guerra e denunciano un Ssn ridotto allo stato di "malato terminale". “Alla Sanità del 2023, denunciano, "vengono destinate certo più risorse, ma per bollette, vaccini e farmaci anti Covid, non per servizi e personale. Anche la promessa indennità per i medici di Pronto Soccorso viene rinviata al 2024. Niente per il Contratto di lavoro 2019-2021 e nessun finanziamento per quello 2022-2024”, sostengono