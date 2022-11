Vaccini anti-Covid ma non solo, per i più fragili, in vista della stagione più fredda e considerando anche l'arrivo dell'influenza. Questo il messaggio di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). "Stiamo monitorando le evoluzioni delle varianti del virus in Italia e in Europa. Oggi è ancora dominante la variante Omicron 5, ma entriamo nell'autunno e sappiamo che in questa stagione i virus che prendono le vie respiratorie si diffondono più facilmente. Soprattutto per i più fragili la raccomandazione al vaccino è importante, non solo per il Covid ma anche per l'antinfluenzale".

"Possiamo facilmente prevedere una stagione carica di virus. All'estero si è parlato anche di tri-epidemia, forse è un termine esagerato ma avremo di sicuro a che fare con tre elementi diversi. E questo non aiuterà di certo". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, in un'intervista a "Leggo" , fotografando il possibile scenario della stagione invernale tra varianti Covid e influenza. "Consiglio di indossare la mascherina nei luoghi affollati, al chiuso: siamo abituati a questa forma di protezione, perché non sfruttarla? E poi ovviamente con il vaccino: restano consigliati sia l'anti-Covid sia, allo stesso tempo, quello contro l'influenza. Soprattutto per le persone a rischio. È il momento di alzare le difese. Ce lo dicono i dati internazionali", ha sottolineato.