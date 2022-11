"L'Oms continua a sollecitare cautela" contro il Covid-19 "e a esortare tutti a vaccinarsi completamente" contro il coronavirus pandemico, "inclusi i richiami se indicati". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico aggiornamento stampa sui temi più caldi sul fronte salute. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Brusaferro: "Stiamo monitorando le evoluzioni delle varianti del virus in Italia e in Europa. Oggi è ancora dominante la variante Omicron 5, ma entriamo nell'autunno e sappiamo che in questa stagione i virus che prendono le vie respiratorie si diffondono più facilmente. Soprattutto per i più fragili la raccomandazione al vaccino è importante, non solo per il Covid ma anche per l'antinfluenzale".