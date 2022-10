Droga: operazione contro gruppo matrice camorristica in Toscana

In corso di esecuzione, nelle province di Lucca, Napoli e Pisa, un'ordinanza cautelare nei confronti di 14 indagati, di origine campana, per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione nasce da un'indagine dei carabinieri di Lucca, coordinata dalla Dda di Firenze, su un presunto "gruppo criminale di matrice camorristica", come spiega l'Arma in una nota. L'operazione vede impiegati 100 carabinieri e anche 30 militari della Guardia di finanza di Lucca, quest'ultimi "per una attività congiunta con i carabinieri, per l'esecuzione di numerose altre perquisizioni tese a verificare eventuali ipotesi di riciclaggio di proventi illeciti in attività economiche della Versilia e della Toscana".