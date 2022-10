Incidenti stradali: morta 88enne travolta da auto a Pavia

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

È deceduta la donna di 88 anni investita questa mattina a Pavia mentre attraversava una via sulle strisce pedonali. La vittima è stata trovata dai soccorsi in arresto cardio-circolatorio, successivamente è stata trasportata in ospedale dove ha perso la vita.

La dinamica



Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra che l'auto che ha investito la pensionata si fosse regolarmente fermata per farla attraversare, la vettura tuttavia è stata tamponata da un Suv, finendo così per urtare l'88enne che è stata scaraventata contro un'altra auto parcheggiata