Rissa tra ultrà juventini al derby, indaga la Digos di Torino

Indagini della Digos della polizia di Torino sono in corso per la rissa nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, sabato scorso durante il derby Torino-Juventus (LA PARTITA - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Gli scontri non avrebbero coinvolto le tifoserie rivali, ma due gruppi ultrà della Juventus, Drughi e Tradizione. Alla rissa hanno preso parte alcune decine di tifosi bianconeri.