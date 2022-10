Incendio a Tufino, in fiamme l'auto del sindaco: avviate le indagini

I carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a Tufino (Napoli) per l'incendio di un'auto. Una volta sul posto, i militari hanno scoperto che si trattava della vettura di proprietà dell'attuale sindaco di Tufino parcheggiata all'esterno dell'abitazione di un suo parente. I militari hanno domato le fiamme con l'estintore in dotazione. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato lievemente il passaruota anteriore destro dell'auto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Nola.