Caffè scontato per comunità LGBTQIA+, polemiche a Modica

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

Polemiche a Modica, nel Ragusano, dopo che il titolare di un bar ha esposto una insegna con prezzi del caffè diversi a seconda che il cliente sia donna, uomo o un membro della comunità Lgbtqia+. Così dal 13 al 31 ottobre alle donne una tazzina di caffè costerà 70 centesimi, a un uomo 80 e a omosessuali, lesbiche, transessuali, queer, intersessuali e asessuali 75 centesimi.

La replica di Arcigay Ragusa

L'Arcigay Ragusa, attraverso il suo vicepresidente, Emanuele Micilotta, definisce la campagna "superpromo discriminatoria" e chiede la rimozione del cartello. "Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file 'uomini' e 'donne' per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c'è ancora in giro chi discrimina visibilmente la comunità LGBTQIA?", si chiede Micilotta.

Intervistato da una tv locale, intanto, il proprietario del locale ha definito l'iniziativa "scherzosa".