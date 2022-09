Continuano a calare i ricoveri per Covid-19 in Italia, ma molto meno rispetto alle settimane precedenti. E se la pressione sugli ospedali si allenta sempre di più, l'allerta deve però restare massima in vista dell'Autunno, anche considerando il fatto che al momento ben l'83% dei pazienti ricoverati non ha fatto la quarta dose. E' questo il quadro tracciato dall'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 14-20 settembre. Nella rilevazione effettuata tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso si registra un minimo calo dei pazienti pari al 3,3%, ridotto rispetto alle percentuali registrate nelle settimane passate. A diminuire nell'ultima settimana sono stati soprattutto i pazienti nei reparti ordinari (-4,2%). Anche nelle terapie intensive permangono numeri molto ridotti,. "La situazione appare in generale contenimento e per il momento non si ravvisano segnali di risalita ma l'attenzione, soprattutto dopo l'allerta lanciata dall'Ema sul probabile arrivo di una nuova ondata, deve rimanere ancora molto alta - commenta il presidente Fiaso, Giovanni Migliore.