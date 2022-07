Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 31 luglio. LIVE

Altri 116 casi in Cina, 74 per contagio locale

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato che sono 116 oggi i nuovi positivi al Covid, 74 dei quali a causa di un contagio locale nel Guangxi (sud, 32), Gansu (ovest, 31), Sichuan (centro, 5), Shanghai (est, 3), Fujian (sudest, 1), Henan (centro, 1) e Guangzhou (sudest, 1). Le autorità sanitarie hanno anche comunicato oggi la rilevazione di 425 casi asintomatici, 360 per contagio locale, anche se Pechino non li conta come casi confermati a meno che non mostrino sintomi. Il totale di questo tipo di infezioni sotto osservazione e' 7.128, di cui 583 provenienti da altri territori. I restanti 42 casi sintomatici sono stati riscontrati tra viaggiatori provenienti dall'estero in vari punti di ingresso nel Paese.