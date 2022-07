Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 24 luglio. DIRETTA

Nell'ultimo bollettino in Italia si sono registrati 68.170 casi su 350.630 tamponi. I decessi sono 116. Scendono i ricoveri ordinari (-87), lieve aumento delle terapie intensive (+3). Il tasso di positività è al 19,4% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Nell'ultima settimana, la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi di Covid segnalati in Italia è aumentata del 12%. E i casi con stato clinico iniziale asintomatico sono aumentati dal 74% al 76%. Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità nel suo Report. In questa fase con varianti altamente trasmissibili, secondo l'Iss è verosimile che ci sia stato anche un aumento delle persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla 'autodiagnosi'. E questo fenomeno potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, e dell'efficacia vaccinale.