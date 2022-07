Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 25 luglio. DIRETTA

Bertolaso: 'basta isolamento per i positivi, quarta dose obbligatoria per over 60'

"Lo scenario più probabile è quello di un'epidemia ancora non finita, ma che tenderà a diventare stabile. Dovremo imparare a trattare il Covid come fosse un'influenza". Così Guido Bertolaso, in una intervista al Corriere della Sera, che suggerisce di togliere l'isolamento anche per i positivi. "Oggi il virus circola, ma non è più pericoloso come in passato. Molti di noi si sono immunizzati senza neanche saperlo - spiega - Tanto che non si parla neanche più di immunità di gregge: l'abbiamo ottenuta. Allo stesso tempo imporrei il richiamo obbligatorio con quarta dose o col nuovo vaccino che avremo contro omicron dai 60 anni in su (che andrebbe fatto insieme all'antinfluenzale)". Secondo l'ex capo della Protezione civile, il picco estivo è stato superato e "tra fine settembre e inizio ottobre col mutare del clima avremo una ripartenza dei contagi. Ma, ripeto, non c'è da preoccuparsi".