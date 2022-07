Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 22 luglio. LIVE

In Italia si registrano 80.653 nuovi casi su 366.000 tamponi processati. I decessi sono 157. Invariati i pazienti in terapia intensiva (in totale 410), scendono i ricoveri ordinari (-53, ora 10.984). Il tasso di positività è al 22% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Secondo il report della Fondazione Gimbe, dopo 5 settimane di aumento, inizia l'inversione della curva dei nuovi casi di Covid-19: nella settimana dal 13 al 19 luglio sono stati infatti 631.700 (con una media di 90 mila al giorno), a fronte dei 728.700 della settimana precedente, pari a -13,3%. Mentre continuano a aumentare i decessi che sono stati 823 a fronte di 692 della settimana precedente, con un aumento del 18,9%. In 6 regioni si registra un incremento percentuale di casi (da +0,6% delle Marche a +28,6% della Val D'Aosta), mentre in 15 una diminuzione (da -0,6% del Piemonte a -18,8% della Campania). Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere completato la procedura di richiesta di approvazione all'Agenzia europea dei medicinali (Ema) per il vaccino aggiornato contro Covid-19 . Il vaccino è bivalente e oltre a contrastare il vecchio virus è stato adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato l'allarme prevedendo un autunno e un inverno "impegnativi" alla luce dell'impennata di casi Covid.