Covid, Rezza: "Fare quarta dose, protegge da malattia grave"

"Data la velocità di circolazione virale che è ancora relativamente elevata, è bene ancora mantenere comportamenti ispirati alla prudenza, ma soprattutto ricordiamo l'importanza di effettuare la quarta dose di vaccino che protegge dalla malattia grave". Lo ha riferito il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, a commento dei dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. La quarta dose di vaccino, "che è la seconda dose booster, va somministrata alle persone di età superiore ai 60 anni e a tutte le persone fragili", ha aggiunto. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Rezza: "Incidenza e Rt in calo, in aumento occupazione terapie intensive"



vedi anche

Tutti i video sulla pandemia di Covid-19

Anche questa settimana, ha poi riferito Rezza, "si osserva una tendenza alla diminuzione del tasso di incidenza dei casi di Covid-19: l'incidenza scende di nuovo al di sotto di 1000 casi per centomila abitanti, per la precisione siamo intorno a 977 per centomila. Per quanto riguarda l'Rt, ha aggiunto, "notiamo una tendenza alla flessione anche se lieve. L'Rt è ancora di 1,23 quindi al di sopra dell'unità, che rappresenta un po' la soglia epidemica". "Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 17,1% e 4,1%. In questo caso notiamo ancora una lieve tendenza all'aumento, anche se, soprattutto per quanto riguarda la terapia intensiva siamo ben al di sotto della soglia critica", ha concluso.