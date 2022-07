Covid, report Iss: 4 regioni a rischio alto, 14 moderato e 3 basso

In aumento l’occupazione delle terapie intensive

Sono aumentati, invece, i ricoveri per Covid-19 nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Nel primo caso, il tasso di occupazione è salito al 4,1% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 21 luglio) rispetto al 3,9% rilevato il 14 luglio. Per quanto riguarda le aree mediche, il tasso di occupazione è passato dal 15,8% del 14 luglio al 17,1% del 21 luglio.

La percentuale dei casi rilevati tramite l’attività di tracciamento dei contatti è rimasta stabile rispetto alla settimana precedente (11%), mentre si è verificato un leggero aumento dei contagi individuati attraverso la comparsa dei sintomi (40,5% contro 39%). È diminuita, invece, la percentuale dei casi diagnosticati tramite l’attività di screening (48% vs 50%).

Cos’è cambiato nelle regioni?



Per quanto riguarda le singole regioni, Umbria, Calabria e Valle d’Aosta hanno registrato il più alto numero di ricoveri nei reparti ordinari, per i quali in una settimana sono salite da 14 a 16 le regioni che hanno superato la soglia del 15%. Nessuna ha raggiunto il 10% dei ricoveri nelle terapia intensive, anche se la Calabria ci è arrivata vicina (9,5%). Seguono la Liguria (6,2%) e la Sicilia (6,0%). In una settimana sono passate da zero a tre le regioni/province autonome classificate a rischio basso, mentre sono quattro quelle che riportano molteplici allerte di resilienza.