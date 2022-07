Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie dell’11 luglio. DIRETTA

(

) . Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso nelle prossime ore il via libera dell'Ema alla quarta dose per gli over 60.

Ieri meno contagi da Covid rilevati in Italia, ma tasso di positività in aumento al 26,3%. Sale anche il numero dei pazienti in intensiva e nei reparti ordinari. Altri 44 i mortiBufera sul virologo Burioni, accusato di body shaming contro una ragazza: oggi il Codacons presenta una nuova denuncia.