Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 11 luglio

Nelle ultime 24 ore sono stati 37.756 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 79.920. I tamponi effettuati sono 188.153, contro i 303.848 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 20% (ieri era 26,3%). Sono 127 i morti (compreso qualche riconteggio), 10 i posti letto occupati più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 luglio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 360, con 47 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 9.454 (+410). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 19.523.262. Le vittime in totale sono 169.233, con 127 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 18.050.011 in totale. Sono invece 1.294.204 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 230.407.391 - di cui 94.169.690 processati con test molecolare e 136.237.701 con test antigenico rapido -, in aumento di 188.153 rispetto al 10 luglio. Le persone testate sono finora 60.538.358, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo dichiara che tra i decessi comunicati in data odierna un caso è avvenuto nei giorni passati. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La Regione Calabria comunica 1 decesso del giorno 10/07/2022. La Regione Campania riporta che 24 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 14/08/2021 e il 08/07/2022. La Regione Sicilia dichiara che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1103 sono relativi a giorni precedenti al 10/07/22 (di cui n. 1009 del 09/07/22, n. 38 del 08/07/22); inoltre comunica che, come da nota n. 20133 del 26/05/2022 vengono aggiornati gli incrementi: dei guariti di n. 44.903; dei casi confermati da test molecolare di n.11; dei casi confermati da test antigenico di n. 44.891, riferite alla provincia di Catania nel periodo gennaio-aprile 2022. La Regione Umbria fa presente che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 96 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. Veneto - Il dato relativo ai casi confermati da test molecolare è diminuito rispetto a ieri. Le variazioni dei tamponi cumulativi sono legati a continui aggiornamenti e verifiche del flusso dati proveniente da tutti gli attori coinvolti nell'effettuazione, analisi e refertazione dei tamponi.