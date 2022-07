4/10 ©IPA/Fotogramma

In Calabria saranno somministrate nei centri vaccinali, che non hanno mai chiuso i battenti, le eventuali quarte dosi di vaccino per gli ultrasessantenni. Da tempo, a favore di soggetti appartenenti a categorie fragili (anziani e con particolari patologie) è stato inoltre attivato dalla task force regionale, attualmente istituita nell'ambito di Azienda Zero, un programma di vaccinazione domiciliare contro il Covid, fruibile con una semplice prenotazione sulla piattaforma online per raggiungere anche quelle persone che non sono in grado di muoversi da casa

