Tutto pronto per il via libera da parte dell’Agenzia europea del Farmaco alla somministrazione delle dosi per chi ha superato i 60 anni di età. La circolare verrà poi recepita a strettissimo giro anche in Italia. A settembre potrebbe arrivare, invece, il farmaco aggiornato contro le varianti, una costante che potremmo vedere replicata nel corso degli anni, come succede per l’influenza