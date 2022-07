11/11 ©IPA/Fotogramma

L’ipotesi più probabile è che in futuro, dal prossimo autunno, si utilizzeranno vaccini mRNA bivalenti, capaci cioè di agire sia sul ceppo di Wuhan che sugli altri. Dati preliminari, spiega il responsabile della strategia per i vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali Marco Cavaleri, mostrano infatti come questo tipo di vaccini, incorporando un ceppo della variante Omicron, riescano ad “aumentare ed estendere la protezione, se usati come booster"