Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 28 maggio. LIVE

Sarà una Maturità con la mascherina, ma l'obiettivo è entrare in aula a settembre senza. In calo i ricoveri ordinari (-178) e le terapie intensive (-7), 19.666 casi e 105 morti. Tasso di positività al 9,9% ( BOLLETTINO MAPPE ). Per il sottosegretario Costa, "il 15 giugno potrà essere la data nella quale cadranno le ultime restrizioni". Il ministro della Salute Roberto Speranza: "I dati sono sicuramente migliorati, ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili".