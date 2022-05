Lockdown cinesi e guerra in Ucraina, gravi impatti sul trasporto merci

La capacità di trasporto aereo, nel primo trimestre 2022, è scesa a livello globale del 19% circa rispetto allo stesso periodo del 2019 (ultimo anno pre-covid): sono alcuni dei numeri negativi del trasporto merci e delle forniture che a Sky Tg24 Business vengono analizzati da Mauro Zini, amministratore delegato di DHL Global Forwarding. Lo stop delle attività in Cina (soprattutto a Shanghai) legato al Covid, e il blocco dei porti ucraini a causa della guerra stanno impattando pesantemente sul settore, spiega Zini, che sottolinea anche l'esplosione dei costi per far fronte a questi rallentamenti.

