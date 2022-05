Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 21 maggio. DIRETTA

Corea del Nord, 220.000 nuovi casi sospetti di Covid

La Corea del Nord ha segnalato oggi circa 220.000 nuovi casi di "febbre" che si sospetta siano infezioni da Covid, il che porterebbe a 2,46 milioni il numero totale di possibili infezioni da quando il virus ha iniziato a circolare. Più di 219.030 persone hanno mostrato sintomi di febbre nelle ultime 24 ore secondo l'agenzia statale Kcna che ha anche riportato un nuovo decesso che si ipotizza causato dal Covid per un totale che sale a 66. Kcna ha anche riportato che rimangono 692.480 persone in cura, mentre altri 1,76 milioni sono guarite. I dati indicano una rapidissima diffusione del Covid in un Paese di circa 25,5 milioni di abitanti dove la mobilità geografica è molto bassa, ma anche una mortalità eccessivamente bassa rispetto ad altre nazioni che hanno subito l'assalto di Omicron.