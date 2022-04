Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 19 aprile. LIVE

Palù (Aifa): "Ora serve vaccino italiano"

La pandemia si è spenta? "ll virus circola sempre meno. Se continua così a maggio l'epidemia dovrebbe essersi estinta. Da noi in estate i virus respiratori vanno in vacanza", risponde Palù. E in autunno? "Gli italiani tra vaccinati e immunizzati per via naturale sono largamente protetti. Molti soggetti a rischio mancano all'appello - osserva - Il Sars-CoV-2 infetta dove trova spazio". Servirà la quarta dose per i 50-60enni? "Sì se arriverà un vaccino allestito sull'ultima variante Omicron, comprensivo del ceppo originario di Wuhan - conclude - Altrimenti non avrebbe molto senso. Per over 80 e 60-79enni fragili il secondo richiamo è raccomandato anche col vaccino attuale".