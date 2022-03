Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 15 marzo. LIVE

La Cina ha registrato ieri altri 5.280 nuovi casi di Covid-19, più che raddoppiando i 2.343 contagi di di domenica: è il nuovo massimo degli ultimi due anni, dalla crisi di Wuhan. Il balzo record, rispetto ai numeri finora registrati in Cina, è stato alimentato dall'impennata di focolai di Omicron a livello nazionale, con oltre 3.000 trasmissioni domestiche nella provincia di Jilin, da ieri ufficialmente in lockdown. In Italia salgono in 24 ore i ricoveri ordinari (+228) e le terapie intensive (+2). Il Cdm ipotizza di eliminare l'obbligo di green pass al chiuso dal 1 maggio. Il ministro della Salute Speranza: "Occorre ancora prudenza, la pandemia non è scomparsa, il virus continua a circolare". Oms: "In Europa e Asia centrale 100mln casi Covid in 100 settimane".