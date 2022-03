Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 16 marzo. DIRETTA

In Italia registrati 85.288 nuovi contagi su 587.015 tamponi processati. I decessi sono 180. Salgono i ricoveri ordinari (+5, ora 8.473), in calo le terapie intensive (+16, ora 502). Il tasso di positività è al 14,5%. Tornano sopra quota un milione i positivi al coronavirus nel nostro Paese ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Omicron 2 "sta diventando dominante, è ormai arrivata al 60% dei casi nel mondo" ha sottolineato il virologo Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale Usa sulle allergie e le malattie infettive. Il Cdm ipotizza di eliminare l'obbligo di green pass al chiuso dal 1 maggio. Fonti ministeriali: il super green pass potrebbe non essere più richiesto obbligatoriamente agli over 50 sui luoghi di lavoro.