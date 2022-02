6/15 ©IPA/Fotogramma

Qualche Paese, sottolinea Sileri, si è già mosso in questa direzione, come ad esempio il Sudafrica. L’eliminazione della quarantena per i positivi asintomatici potrà essere valutata “entro poche settimane, sulla base dell'andamento dei dati e delle indicazioni che ci verranno dagli enti internazionali come il Centro europeo per il controllo delle malattie Ecdc”. Tuttavia, non sarà una questione di giorni. “In questa fase di transizione verso l'endemia del virus - ha precisato Sileri- l'isolamento dei positivi rimane fondamentale"

Lo speciale coronavirus di Sky TG24