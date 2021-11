Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 10 novembre. LIVE

In aumento ricoveri (+74) e intensive (+6) nel report del 9 novembre.

Il tasso di positività è allo 0,9%

(BOLLETTINO

- MAPPE -

GRAFICHE

)

. Dal monitoraggio di Agenas emerge, intanto, che la percentuale di posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid è passata, a livello nazionale, dal 4 al 5%. In Friuli-Venezia Giulia è all'11% come nelle Marche, e dunque

oltre la soglia d'allerta del 10%