10/10 ©IPA/Fotogramma

NIENTE CONTROLLI A CARICO DEL FORNITORE - Dalla bozza è stato stralciato un comma che prevedeva controlli a carico del fornitore o del cessionario per non concorrere in solido con il beneficiario nella responsabilità per eventuali violazioni nell'utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito. “Avrebbe appesantito di burocrazia uno strumento che abbiamo semplificato", affermano fonti di governo M5s