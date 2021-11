1/10 ©Ansa

Il disegno di legge di Bilancio 2022 accumula ritardo: doveva essere trasmesso alle Camere entro il 20 ottobre, ma il contenuto potrebbe non essere ancora definitivo. Restano vari nodi da sciogliere, dalle pensioni al reddito di cittadinanza passando anche per la riforma delle tasse. Palazzo Chigi ha fatto però sapere che non sarà necessario un nuovo passaggio in Cdm, come era sembrato inizialmente. Ecco cosa potrebbe cambiare

