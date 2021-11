Manovra, da gennaio bonus per medici e infermieri dei pronto soccorso

L'indennità dovrebbe entrare direttamente in busta paga e sarà parametrata alle ore di lavoro svolto nelle unità di emergenza. Il Ministero della Salute punta a premiare lo sforzo fatto durante l'emergenza Covid ed evitare che gli operatori scelgano di trasferirsi nei reparti ordinari. Stanziati 90 milioni di euro da prelevare dal Fondo sanitario nazionale. Intanto il 17 novembre Simeu - Società italiana della medicina di emergenza e urgenza - scende in piazza a Roma: "È il momento di far sentire le nostre ragioni"