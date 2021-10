6/12 ©Ansa

PENSIONI – Sul fronte pensioni, la Uil attacca Quota 102 definendola "una presa in giro" perché consente l'uscita solo di 15mila persone. Il ministero del Lavoro e il ministero dell'Economia sono al lavoro per rivedere in senso più favorevole i criteri anagrafici per l'accesso a Opzione donna