Il contratto dei “tutor” del reddito di cittadinanza era stato prorogato dal dl Sostegni fino a fine 2021, ma la bozza della legge di bilancio non ne prevede il rinnovo. Avevano il compito di accompagnare i percettori del sussidio nel mondo lavorativo. Al loro posto saranno le Agenzie per il lavoro a svolgere attività di mediazione: per ogni assunto gli sarà riconosciuto il 20% dell’incentivo per il datore di lavoro. Le sigle sindacali hanno indetto una mobilitazione a Roma il 18 novembre Condividi

Dalla bozza del disegno della legge di bilancio sparisce la figura del "Navigator". Sono 2.500 i “tutor” nati con il reddito di cittadinanza che non saranno confermati. I navigator avevano il compito di accompagnare i percettori del sussidio nel mondo del lavoro. Il loro contratto era stato prorogato dal dl Sostegni fino a fine 2021, ma la legge di bilancio non ne prevede il rinnovo. Sulla questione si sono subito espressi i sindacati, che hanno definito “un grave errore non prorogare i contratti ai Navigator" nella manovra. Cgil, Cisl e Uil hanno fatto sapere che il 18 novembre saranno in piazza a Roma con i Navigator per chiedere "a tutte le forze politiche di rivedere questa scelta sbagliata, affinché venga trovata una soluzione per dar loro continuità" inserendoli nelle attività previste dal Pnrr. (LA NUOVA BOZZA DELLA MANOVRA)

Addio ai Navigator: al loro posto le agenzie private vedi anche Reddito di cittadinanza, come cambia: le novità nella Manovra 2022 La bozza stabilisce che saranno le Agenzie per il lavoro iscritte all'Albo e autorizzate dall'Anpal a "svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza". Il loro ruolo si affianca a quello dei centri per l'impiego ed è volto ad agevolare l'occupazione dei percettori di Rdc, esplicita la bozza che le include negli incentivi. Nel testo della bozza si specifica che al fine di agevolare l'occupazione dei percettori del sussidio al reddito, "per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione” è riconosciuto alle agenzie private il 20% dell'incentivo previsto per il datore di lavoro.