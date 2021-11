Covid, saturazione ospedali: il confronto tra oggi e un anno fa. DATI

8/18

Friuli-Venezia Giulia e Marche superano il 10% di posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid: si tratta del valore soglia che, una volta superato e in base ai nuovi criteri, determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. Per quanto riguarda i posti letti nei reparti ordinari, nessuna regione tocca la soglia del 15%