Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 novembre

Sono 6.032 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 4.197 ), a fronte di 645.689 tamponi giornalieri effettuati (ieri 249.115). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,9% (ieri era all’1,7%). Sono 68 le vittime registrate in un giorno, con alcuni riconteggi. Le terapie intensive sono 421 (+6), con 52 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 9 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.818.705. Le vittime in totale sono 132.491, con 68 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.586.009. I ricoverati con sintomi sono 3.436 (+74). Sono invece 96.348 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 108.233.928 - di cui 64.198.051 processati con test molecolare e 44.035.877 con test antigenico rapido -, in aumento di 645.689 rispetto all'8 novembre. Le persone testate sono finora 36.555.207, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, 8 decessi registrati oggi, sono relativi al periodo compreso tra il 25/08 e il 31/10 2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a seguito di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Liguria comunica che in data odierna è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi nella scorsa settimana per problemi tecnici di natura informatica. In particolare, in data odierna sono stati segnalati n. 202 nuovi positivi di cui n. 19 con data di prima positività compresa tra il 3-4 novembre 2021 e n.66 con data di prima positività compresa tra il 5-6 novembre 2021. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 5 il 07/11/21 - n. 5 il 06/11/21 - n. 1 il 01/11/21.