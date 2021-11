2/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo l’analisi nell’ultimo anno, in piena emergenza di Covid19, quasi 100 miliardi di euro aggiuntivi sono stati accumulati dalle famiglie e dalle aziende. Questo ha portato i risparmi degli italiani, nonostante la spesa sostenute per le vacanze estive, a superare per la prima volta quota 2.000 miliardi

Giornata mondiale del risparmio, Mattarella: "Pnrr favorirà sviluppo"