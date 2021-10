"Le nostre azioni sono il nostro futuro" afferma la Fao. Con più frutta e verdura è una dieta salutare e sostenibile per il Pianeta, perché siamo parte di un “sistema agroalimentare” che deve essere salvaguardato e mantenuto sostenibile. E' questo il concetto chiave emerso in occasione della presentazione del libro “Frutta e verdura: 100 ricette per la salute umana e del Pianeta"

Mai come oggi sostenibilità, futuro, alimentazione e cambiamento climatico sono concetti legati insieme e fortemente interconnessi. Associazioni e organizzazioni internazionali impegnate concretamente per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 lavorano anche per informare l'opinione pubblica sull'impatto che le scelte di vita quotidiana di ciascuno possono avere sul Pianeta Terra. Un tema centrale nella Giornata mondiale dell'Alimentazione, una ricorrenza che si celebra ogni anno in tutto il mondo, il 16 ottobre, per ricordare l'anniversario della data di fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, comunemente conosciuta come FAO, istituita a Québec proprio il 16 ottobre del 1945.



Il ruolo dei vegetali

Dobbiamo mangiare più frutta e verdura per una dieta salutare e sostenibile per il Pianeta, è questo il concetto chiave emerso in occasione della presentazione del libro “Frutta e verdura: 100 ricette per la salute umana e del Pianeta" che porta la firma, fra gli altri, della società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica e che cerca di sensibilizzare ogni cittadino sul consumo di questi alimenti, giudicato al momento insufficiente rispetto alle raccomandazioni.