Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 2 ottobre. LIVE

Save the children,2 ragazzi su 3 pro obbligo vaccinale

Due adolescenti su tre sono favorevoli all'obbligo vaccinale e solo uno su dieci non intende vaccinarsi. Il 73% di loro dichiara di avere fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Questa la fotografia degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, intervistati per l'indagine sulla "Cittadinanza scientifica" realizzata da Ipsos per Save the Children. Si sono informati di piu' sulle questioni scientifiche in questi mesi di pandemia (67%), ma nonostante questo, spesso si sono sentiti confusi dalle informazioni trasmesse dai mezzi di comunicazione (62%).