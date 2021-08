Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 17 agosto. DIRETTA

C'è preoccupazione per la spinta sui contagi causata da feste abusive e rave party in diverse zone turistiche. Centinaia le violazioni contestate per la mancata attuazione delle misure anti-Covid. Alcune regioni tornano a rischio zona gialla, in particolare in Sicilia e Sardegna: confermato un tasso di ricoveri in intensiva più alto del Paese. Pregliasco a Sky TG24: "Il virus sta cambiando, è contagioso quasi come morbillo". Ieri 3.674 contagi e 24 morti, con tasso di positività al 5%