Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 agosto

I tamponi giornalieri effettuati sono 238.073, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 2,2%. Le vittime sono 128.510 in totale, mentre le terapie intensive sono 423 (+19), con 49 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.449.606

Sono 5.273 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 3.674), a fronte di 238.073 tamponi giornalieri effettuati (ieri 74.021). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,2% (ieri 5%). Sono 54 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 423 (+19), con 49 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 agosto sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.449.606. Le vittime in totale sono 128.510, con 54 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 24). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 4.794, per un totale di 4.191.980. I ricoverati con sintomi sono 3.472 (+138). Sono invece 125.221 le persone in isolamento domiciliare (+263). I tamponi sono in tutto 80.918.997 - di cui 55.887.829 processati con test molecolare e 25.031.168 con test antigenico rapido -, in aumento di 238.073 rispetto al 16 agosto. Le persone testate sono finora 31.805.240, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note e i riconteggi del bollettino vedi anche Covid, Sicilia e Sardegna rischiano la zona gialla: i dati La Regione Calabria comunica che 2 decessi riportati oggi sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 18/11/2020 ed il 14/12/2020. La Regione Campania comunica che a seguito di verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si rileva che 4 decessi dei 10 registrati oggi sono avvenuti in data 12-14 Agosto; i rimanenti 6 sono avvenuti nelle ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, e 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. I n. 7 decessi riportati oggi sono avvenuti nell'arco temporale dal 7 agosto al 15 agosto 2021. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare, e a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Lazio comunica che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi alle guarigioni ed alle ospedalizzazioni. La Regione Sicilia comunica che 11.045 tamponi processati con test antigenico, seppur comunicati oggi, fanno riferimento a giorni precedenti. La Regione Veneto comunica che il dato dei casi confermati da test antigenico è diminuito rispetto a ieri in quanto i test confermati da molecolari sono stati ricollocati.