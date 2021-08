Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 agosto. LIVE

La Società italiana di Medicina generale ha realizzato un vademecum con tutte le informazioni sui casi in cui la vaccinazione è rinviabile o sconsigliata. La somministrazione, viene ricordato, non è controindicata durante la gravidanza e l’allattamento né per i pazienti immunocompromessi e oncologici e nemmeno per persone con una storia di gravi reazioni allergiche non correlate a vaccini. GUARDA QUI