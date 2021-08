Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 agosto

Nelle ultime 24 ore 7.162 nuovi positivi, contro i 5.273 di ieri. I tamponi sono 226.423 (ieri 238.073), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 3,16% (era al 2,2%). I decessi totali arrivano a 128.579. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.456.765. I guariti sono 4.199.404. Le persone in terapia intensiva sono 442 (+19) Condividi:

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.162 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 5.273. Diminuiscono i tamponi effettuati: 226.423, contro i 238.073 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,16% (ieri era al 2,2%). Sono 69 i morti (con alcuni riconteggi di Campania e Sicilia), 19 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 997, poi il Lazio con 703. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 442, con 50 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.456.765. Le vittime in totale sono 128.579, con 69 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 54). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 7.424, per un totale di 4.199.404. I ricoverati con sintomi sono 3.559 (+87). Sono invece 124.781 le persone in isolamento domiciliare (-440). I tamponi sono in tutto 81.145.420 - di cui 55.987.914 processati con test molecolare e 25.157.506 con test antigenico rapido -, in aumento di 226.423 rispetto al 17 agosto. Le persone testate sono finora 31.861.792, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.



Le note del bollettino leggi anche Covid, Papa Francesco: “Vaccinarsi è un atto di amore, collaboriamo” Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dei giorni scorsi in quanto duplicato"; la Regione Campania segnala che "a seguito delle quotidiane verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si è evinto che 1 paziente risulta deceduto in data 13/08/2021, uno in data 11/08/2021 mentre i restanti sono deceduti nelle ultime 48 ore"; la Regione Emilia-Romagna comunica che "sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Lazio spiega che, "a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi alle guarigioni ed alle ospedalizzazioni"; la Regione Sicilia segnala che "24 dei deceduti comunicati oggi, sono recuperi dei giorni precedenti".