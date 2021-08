Covid, Papa Francesco: “Vaccinarsi è un atto di amore, collaboriamo”

In un videomessaggio, diffuso nel quadro della campagna internazionale “Dipende da te” per la vaccinazione anti-Covid, il Pontefice invita alla somministrazione: “È un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili"

"Grazie a Dio e al lavoro di molti oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri". Papa Francesco ha lanciato il suo appello nel Videomessaggio ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 (LO SPECIALE SUI VACCINI). "Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore - dice -. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. L'amore è anche sociale e politico, c'è amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società”.