Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 14 agosto. LIVE

È proseguita oltre mezzanotte l'incontro tra i sindacati e i tecnici del ministero dell'Istruzione in merito al Piano sicurezza anti Covid per le scuole. Tra i punti in discussione, i tamponi per il personale scolastico, che dovrebbe essere a carico degli istituti, soluzioni per il sovraffollamento delle classi e le verifiche dei Green pass, l'accesso alle vaccinazioni. Negli Usa, Los Angeles e Chicago varano l'obbligo di immunizzazione entro il 15 ottobre per tutto il personale scolastico. Il bollettino del ministero della Salute registra 7.409 nuovi contagi. Con 225.486 tamponi processati, il tasso di positività è al 3.28%. I decessi sono 45. Aumentano le terapie intensive (+17) e i ricoveri ordinari (+58). ( BOLLETTINO GRAFICHE ) Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss , l'indice Rt in Italia scende da 1.56 a 1.27 ma l'incidenza sale da 68 a 73 casi ogni 100mila abitanti. Nuova circolare: la quarantena per i vaccinati sarà di 7 giorni dopo contatto con positivo e non più di 10. In Sicilia vietato accesso a uffici senza Green pass. Verso l'obbligo anche nelle mense di militari e forze di polizia. Partono i controlli rafforzati sul certificato verde e arrivano anche le prime multe e denunce