3/10 ©LaPresse

A specificarlo è l’Agenzia delle entrate, che chiarisce che non c’è più l’obbligo di effettuare ristrutturazioni edilizie. Ma in questo caso il nuovo apparecchio dovrà andare a migliorare il livello di efficienza energetica degli edifici, in caso di acquisto, o appartenere a una classe energetica superiore, in caso di sostituzione

Superbonus, incentivo anche per la fibra ottica: l'ipotesi allo studio