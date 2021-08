2/8 ©Ansa

L’Inps ha sottolineato che non sono stati stanziati nuovi fondi per la copertura: "Poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso"





Assegno di maternità per disoccupate: quanto vale e come richiederlo