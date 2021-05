Zona bianca, in arrivo le regole. C’è intesa governo-Regioni

3/11

L’accordo dovrà essere recepito in un’ordinanza che sarà emanata dal Ministero della Salute. La proposta prevede che in zona bianca venga superato il coprifuoco e che si possano anticipare le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa in vigore prevede già la ripresa in un momento successivo

Zona bianca, quali regioni potrebbero ottenerla e quando