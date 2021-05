Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 24 maggio

Borse asiatiche: miste tra timori inflazione e speranze ripresa

Borse asiatiche miste in avvio di settimana, con le preoccupazioni sull'inflazione che si contrappongono all'ottimismo sulla ripresa economica globale, mentre proseguono i timori per la pandemia in Asia. La Federal Reserve ha ripetutamente affermato che non cambierà rotta fino a quando la disoccupazione non sarà domata e l'inflazione non si sarà surriscaldata costantemente. Ma gli investitori continuano a temere che la banca centrale Usa potrebbe essere costretta ad agire prima del previsto. Cosi', Seul, Wellington, Taipei, Manila e Giacarta sono in ribasso. Tokyo, Shanghai, Sydney e Singapore sono in rialzo. Ad Hong Kong, l'indice Hang Seng perde lo 0,34% a 28.324,50 punti.